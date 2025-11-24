Image: FINE TRADING JAPAN ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤È¤­¡¢¼ÖÆâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹­¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤ò°úÎ¨¤¹¤ë¤È¤­¤Ê¤É¤Ë¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã