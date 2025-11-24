ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Îº´²ì´Ø¤Çµ¯¤­¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Î11·î24Æü¤Ï±±µÏ»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç17Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¡¢±±µÏ»ÔÆâ¤Ç¤ÏÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ±±µÏ»Ô¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¡Ê2024Ç¯11·î¡Ë ¢¡TOSº´Ìî³Êµ­¼Ô¡Ö±±µÏ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¾¦Å¹³¹È¬Ä®ÂçÏ©¡£²ÐºÒ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº£¤â¹¹ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ÐºÒ¤ÎÂç¤­¤µ¤òÊª¸ì