2025¹ñºÝ¿Í¹©ÃÎÇ½²Ê³Ø¼ÔÂç²ñ¤ª¤è¤ÓÃæ´ØÂ¼Î¾±¡ÃÎÇ½²Ê³Ø¥·¥¹¥Æ¥àÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤¬11·î23Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï¡ÖAI¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë²Ê³Ø¸¦µæ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¾­Íè¤Î²Ê³Øµ»½ÑÈ¯Å¸¤Ë²Ì¤¿¤¹½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ê³Ø¸¦µæ¿Íºà°éÀ®¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÜÉ¸