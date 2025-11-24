¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µÌÚÂç²ð¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÌÚÂç²ð¡õ¡ÈÈÖÄ¹¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸µÌÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤Î¾¾°æ½¨´î¤äÀ¶¸¶ÏÂÇî¡¢¹â¶¶Í³¿­¤é¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÖÍÍ