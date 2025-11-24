女優・モデルの宮本茉由（まゆ＝30）がこのほど、2026年1月21日に1st写真集（小学館）を発売することを自身のインスタグラムなどで発表した。 【写真】水に濡れて白く輝く美白ボディ！モデルとしても活躍する納得のプロポーション 抜群の美貌とスタイルの良さをいかしてCanCam専属モデルとして活躍し、現在は女優としても活動している宮本。2025年放送のドラマ「レプリカ 元妻の復讐」（テレビ東京系）では中心人物