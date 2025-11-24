1¿Í¤¬»àË´11¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡£»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡£¸½¾ì¤Ï¹ñÆ»4¹æÀþ±è¤¤¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¼Ö¤ä¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£FNN¤Ï¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î½Ö´Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ää»ßÃæ¤ÎÀÄ¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇØ¸å¤«¤éÇò¤¤¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢2Âæ¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡£¤½