´ØÅìÃÏ¶è¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤òÅ¾¡¹¤È¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÈÏ¢Â³¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£9¡Á14Æü¤ËÂ¿ËàÀî°ìÈÌÀï¤òÁö¤Ã¤¿´Ø¸ýÃÒµ×¡Ê46¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤ËË³¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½éÀï¡Ê5Ãå¡Ë¸å¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡×¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÆüÌÜ¤ËÏ¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ½Áª¤ò3¾¡2Ãå1²ó¤È¤Þ¤È¤á¡¢¼¹Ç°¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤´¤®¤Ä¤±¤¿¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÂ­¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¤·