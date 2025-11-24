¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Ï²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È¥Ûー¥à¤ÇÂÐÀï¡£¼¯»ùÅç¤Î¹ÓÃãÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤òµ­Ç°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£11·î23Æü¤Î¡Ö¤ªÃã°ìÇÕ¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃã¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÈÎÐ¡É¤ÎÌÂºÌÊÁ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡£¼¯»ùÅç¤¬¹ÓÃã¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£GAME2¤ÎÂè3¥¯¥ªー¥¿ー¡¢²£ÉÍ¤Î14ÅÀ¥êー¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï