¶å½£¾ì½ê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤¬11·î23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬½éÍ¥¾¡¡¢21ºÐ¤Ç»òÇÕ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé½©³Ú¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡¢ÄáÉÓ»Õ¾¢¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»ÒÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¤òÁê¼ê¤Ë»ýÁ°¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÆÍ¤­²¡¤·¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÇØ¸å¤ò¤Ä¤¤¤ÆÁ÷¤êÅê¤²¡¢²£¹Ë¤ÎÉ¨¤ò¤Ä¤«¤»¤¿¡£¾ì½ê¸å¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤â