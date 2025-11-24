news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¡Ø¶õ¿¿¤ÃÀÖ¡Ù¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì²ÐºÒÄÃ²Ð¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡Ä¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þ°ñ¾ë¡¦ºäÅì»Ô¡¢24Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢ÊÕ¤ê¤¬°Å¤¤Ãæ¡¢±ì¤È±ê¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤Ë¤¢¤ëÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å10»þÈ¾¤¹¤®¡¢¡Ö±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄí¤Ë