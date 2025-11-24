¡Ö£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ð¾ì°¦¹á¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¡¦¤Þ¤Ê¤«¡á£²£·¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ö¹á°¦¡×È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡££µºýÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°ð¾ì¤¬°¦¤¹¤ë?¹á¤ê?¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿£±ºý¡£ÂæÏÑ¤òÉñÂæ¤Ë¹á¤ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°áÁõ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£°ð¾ì¤Ï¡Ö²áµî¥¤¥Á¤Î¼«¿®ºî¡×¤È¸À¤¤¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¤â¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¶¤È¤¤É½¾ð¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã