Î©»³Ä®¤Î½®¶¶µ®Ç·Ä®Ä¹¤Ï¡¢Àè¤Û¤É³«¤¤¤¿¸å±ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ®Ä¹Áªµó¤Ë¡¢6´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é³«¤«¤ì¤¿¸å±ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬°Ê³°¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢½®¶¶µ®Ç·Ä®Ä¹¤¬ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ©»³Ä®Ä¹Áªµó¤Ë¡¢6´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½®¶¶Ä®Ä¹¤Ï¤³¤Î¤¢¤Èµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£½®¶¶Ä®Ä¹¤Ïº£Ç¯9