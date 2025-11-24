²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Î²Ð»ö¤Ç»àË´¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úë¾Êó¡Û²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡Ê64¡Ë»àµîÅìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Ç²Ð»ö24Æü¡¢¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢Â­Î©¶èÅì°Ë¶½¡Ê¤Ò¤¬¤·¤¤¤³¤¦¡Ë¤Î3³¬·ú¤Æ¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÊª¤Î3³¬¡¢30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£³³¬¤«¤éÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õ