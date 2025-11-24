Ãæ¹ñÅìÉô¤Î°Âµ«¾Ê¹çÈîÌ¤ÍèÂç²Ê³Ø¾ë¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Â¸³ÁõÃÖ¡ÊBEST¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç11·î24Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤Î¡ÖÇ³¾Æ¥×¥é¥º¥Þ¡×¹ñºÝ²Ê³Ø·×²è¤¬Àµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³ËÍ»¹ç³¦¤Ë¸þ¤±È¯É½¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤ÎBEST¸¦µæ·×²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í¹©ÂÀÍÛ¡×¤ÎÅÀ²Ð¤ËÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¹çÈîÊª¼Á²Ê³Ø¸¦µæ±¡Éû±¡Ä¹¤Ç¥×¥é¥º¥ÞÊªÍý¸¦µæ½ê½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÁ×±ÀÅó»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï