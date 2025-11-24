¤«¤Ä¤é¡õÉñÂæ°áÁõ¤Î¤Þ¤ÞÇÐÍ¥¤Î¾¾Â¼Íº´ð(62)¤¬Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°±Û·à¾ì¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ö¿ÑÀ¸¤Î¤Û¤¿¤ë¡×¤ÎÀé½©³Ú¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÀñÁÈ¡¦¶áÆ£Í¦¤È¤·¤Æ¡¢»°±Û¤ËÃÚ¤»»²¤¸¤Þ¤¹!!!!!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢11·î20Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¹¤°¤Ë¡¢ÍèÇ¯1·î2Æü½éÆü¤Î¡Ø¤ï¤«²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â¥¢¥Ã¥×¡£1980Ç¯Âå¤ËÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë⭐