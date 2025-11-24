「あなた、私のライバルなの？」と直球でNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン松野トキ(郄石あかり)の?恋のライバル?が登場し、視聴者の関心が高まっている。24日の放送では、知事(佐野史郎)の娘・リヨ(北香那)がヘブン(トミー・バストウ)と対面。その後、ヘブンの留守中、贈り物の「ウグイス」を持って家に上がり込み、女中のトキに「あなたって、私のライバルなのかしら？」と尋ねる。英語の意味は分からない