¤Þ¤ë¤Ç¸ø±à¡ª¼«ÂðÈäÏª¤·¶Ã¤­¤ÎÀ¼Â³¡¹²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥È¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ªÃã¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄí¤òÄ¯¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥ë¥ó¤È¥Ó¥Ó¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢ºÌ¤êË­¤«¤ÊÍî¤ÁÍÕ¤¬¹­¤¬¤ë¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¡¢°¦¸¤¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤ê²ó¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤¨¡Á¤¨¡Á¡ª¸ø±à¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÄí¡¢Áð¤Ê¤¯¤ÆåºÎï ¹­¤¤¤Î¤ËË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤ªÄí¤¬