¡Ö¼ê¤ÎÁÈ¤ßÊý¤¬¤ª¾åÉÊ¡×¤ÎÀ¼¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÏÃÂê¤ÇÇ¯¤ÎÀ¥¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ø½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¡£Ìë¤ÎÉô¤Î¡Ö½Õ¶½¶À»â»Ò¡×¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò»°¿Í¤Ç¶¥±é¤µ¤ì¤Þ¤¹!¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤äÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤