¡Ö¾º³Ê¡×¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£ Á´¹ñÃÏ°è¥µ¥Ã¥«ー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤Ç¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Î¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éJFL¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£ ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï24Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 4¥Áー¥àÁí¤¢¤¿¤ê¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤Ï¡¢2¾¡1Ê¬¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡¡£ ¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÁÏÉô8Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤ÎJFL¾º³Ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢JF