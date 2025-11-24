²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÄêÎã¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£¶å½£¾ì½ê¤Ç¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë­¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤È¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬Àé½©³Ú¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£ÂçÅçÍý¿¹°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë¤Ï°Ñ°÷¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¡¢Ë­¾ºÎ¶¤â¤µ¤é¤Ê¤ë·Î¸Å¡¢ÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¡¢Àä¤¨¤ºÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÁêËÐ³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤