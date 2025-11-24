¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ìÈ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÌÜ¹õ¤ÏÀèÆü¡¢¡ÖSHOGUN¾­·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£»£±Æ¤Ï26Ç¯1·î¤«¤é¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤Ï5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¸å¤Î1·î¸åÈ¾¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï8¿Í¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹