¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 24ÆüÃë¤´¤í¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹Á¤Ç¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÅìÉÙÅÄÄ®¤ÎÉÙÅÄ¹Á¤Ç¡Ö¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼Ö¤Ï³¤Ãæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Î¥À¥¤¥Ðー¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­(77)¤ò¼ÖÆâ¤«¤éµß½õ¤·¡¢ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ