²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤Î»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½µËö¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÂç¿Ã¤È´´»öÄ¹¤¬Íè¸©¤·¡ÖÂçÊÑ¤Ê·èÃÇ¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤ÇÃÎ»ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¡£ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦Âç¿Ã¤Î¤Ò¤È¤ê¡£ÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Âç¿Ã¡£ÅÞËÜÉô¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ²Ö³ÑÃÎ»ö¤â·Þ¤¨¤é