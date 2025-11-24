¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯11·î25Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë²È¤ÎÃæ¤ËÊ¡¤¢¤ê¡£ÁÝ½üÃæ¤Ë»×¤ï¤Ì¾ì½ê¤Ç¤ª¶â¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤«¤â!?11°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡£ÀÜ¶á¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡£10°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë