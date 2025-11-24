¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥Çò¾åºé²Ö¡Ê¤·¤é¤«¤ß¡¦¤¨¤ß¤«¡¢21¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÇò¾åºé²Ö¼Ì¿¿½¸Blooming¡×¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î5·î¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÎ¹´Û¤ÈÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤â¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿½¸¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«