¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬24Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ìÈ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥ê¥ó¥´¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¶²¼»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤­¤Ö¤ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤¹