¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»ÕÄ¹¤µ¤ó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ñ¥ê¥¹Ž¥¥´¥ê¥È¥ó(@BJhYyGzcGOyK3pT)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ªÉ¡²Ê¤Ç2～3ºÐ¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë´ª°ã¤¤¡É¤Ë»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¤È¤Ï¡Ä¡© ¼ªÉ¡²Ê¤Ç¸«¤é¤ì¤ë2～3ºÐ¤µ¤ó¤Î¡ÖºÇ¹â¤Î¤Ý¤ó