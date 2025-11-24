ÅìÅÎÏÂ¡Ê¤Ò¤¬¤·¡¦¤È¤ï¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£24Æü¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤âÆÏ¤­¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤È¤â20¡î¤ËÇ÷¤ë¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¤Ï°ìÆü±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Íë¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¼å¤Þ¤êºÇÄãµ¤²¹¤Ï12¡îÁ°¸å¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï17¡î¤Û¤É¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃë´Ö¤Ç¤â¤Ò