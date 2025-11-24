À¾Éð¡¦º´¡¹ÌÚ·ò¡Ê¤¿¤±¤ë¡ËÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Ç¯Êð¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î1400Ëü±ß¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¡ÊÀèÈ¯¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°¸þ¤­¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÌÚÂ¤¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤«¤éÉÙ»ÎÂç¡¢NTTÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ