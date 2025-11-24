24Æü¤Î¿·³ã»Ô¤Ï¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿ÆÞ¤ê¶õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´Ö¤â±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢24ÆüÌë¤â°ú¤­Â³¤­¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢25Æü¤ÏÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£25Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¤¢¤¹¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤³¤Î¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ 25Æü¤ÎÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄ«6»þ¡£¹­¤¯À²¤ì¤Þ