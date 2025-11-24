Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß11¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÇò¤¤¼Ö¤Ï¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Â­Î©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í11¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢20Âå¤Î½÷À­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·