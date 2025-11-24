²þÁ±¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüÃæ´Ø·¸¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¤â¡ÖÆüËÜ¤Î»ÑÀª¤Ïµ¶Á±Åª¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢4000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¹â»Ô¼óÁê¡¢G20¤ÇÃæ¹ñ¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¡Ä¹â»Ô¼óÁê¡Ö³§¤µ¤Þ¤âÂ­¤«¤±1Çñ4Æü¤È¤¤¤¦¶¯¹Ô·³¤Ç¡¢¼èºàÆ±¹Ô¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«23Æü¡Ë°ÜÆ°42»þ´Ö¡¢¸½ÃÏÂÚºß36»þ´Ö¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶ÃÆ´Ý½ÐÄ¥¡É¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï