¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ò°ì»þÊÝ´É¤¹¤ë¡Ö´¥¼°ÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤Î·úÀß¤òÀîÆâ¸¶È¯¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤è¤¦¤È¡¢24Æü¡¢¸©Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÀîÆâ¸¶È¯¤Î´¥¼°ÃùÂ¢¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡¦¸þ¸¶¾ÍÎ´ ÂåÉ½¡Ë¡ÖÀîÆâ¤¬³Ë¤Î¤´¤ß¼Î¤Æ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡× ¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢ÀîÆâ¸¶È¯¤Ë»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¡Ö´¥¼°ÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¡¢2029Ç¯ÅÙ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ