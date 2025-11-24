¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ¡Ú¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ Acoustic Festival 2025¡Û¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢À¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Öfrom ARGONAVIS¡×¡£2025Ç¯Æâ¤ÇÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤ò¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡¢µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢ÄÌ¾Î¡Ú¥¢¥³¥Ê¥Ó¥¹¡Û¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£