²¤½£³ô¾å¤²Éý½Ì¾®¡¢¥À¥¦ÀèÊª¤¬²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ëÆ°¤­¤Ë Åìµþ»þ´Ö18:41¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 9551.81¡Ê+12.10+0.13%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø23239.85¡Ê+147.98+0.64%¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 7982.81¡Ê+0.16+0.00%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 12645.68¡Ê+13.01+0.10%¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú Åìµþ»þ´Ö18:41¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â46254.00¡Ê-67.00-0.14%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â6631