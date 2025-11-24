Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À­¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢»ö·ïÁ°¸å¤Ë4²óÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ÄÃåÂØ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡£º£·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢40Âå¤Î½÷À­¤Îº¸¤ï¤­Ê¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á