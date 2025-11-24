¼¯»ùÅç»Ô¤Ç23Æü¡¢¿Íµ¤¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹­¤¤À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÊì¤¬¼¯»ùÅç½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼È»¿Í¤µ¤ó¡£ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¥Èー¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥é¥¤¥«Æî¹ñ¥Ûー¥ë¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ³¤ÎÇ¡¤·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃæÂ¼ °íÂÀÏº¤µ¤ó¤È¡¢¸½ºß