¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬G2¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥¯¥é¥Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò°µ¾¡23Æü¤Ë¹á¹Á¡¦¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤ÇG2¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥¯¥é¥Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¥»¥ó5¡¢¥Ø¥¤¥º¡Ë¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬07ÉÃ3¡£Ã±¾¡1.0ÇÜ¤Î¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢Ï¢¾¡¤Ï15¤Ë¡£ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾ÇÏ¤è¤ê½Å¤¤58¥­¥í¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡£Âç³°¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹¥°Ì¤Î2ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤¿¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ¨¤²ÇÏ¤ò¼Í