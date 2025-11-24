「メリー・ポピンズ」（1965年）「チキ・チキ・バン・バン」（1968年）などで知られるディック・ヴァン・ダイク（99）は、ジェームズ・ボンド役になりかけたという。1970年代に初代ボンドのショーン・コネリーの後任として、実現間近までいったものの、出演作でも有名な酷いイギリス訛りによって機会を逃したそうだ。 【写真】100歳直前…とは思えない元気な笑顔でインタビューに応じた 米ミ