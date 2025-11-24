Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«¡Ê¤â¤¦¡¦¤Í¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï24Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬É½ÌÀ¤·¤¿ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡×¤Î¶ñÂÎÅªÃæ¿È¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¡£ÌÓ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬ºÇ¶á¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¸À¤¦¡Ö°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡×¤Î¶ñÂÎÅªÃæ¿È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢´°Á´¤«¤Ä¸ø¤ËÀâÌÀ¤Ç¤­¤ë¤Î