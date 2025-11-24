¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÀ¿°Õ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦´õË¾¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤ò½Å¤Í¤Æµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£G20¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ¸å¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï24Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÌÓÇ« ÊóÆ»´±¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÂ¦¤¬Ãæ¹ñ¤Î·ü