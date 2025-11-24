24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¤Î»Ö²ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¡£ÀÐÀî¸©¤ä³Æ´Ø·¸µ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÌºÒ¸å½é¤á¤Æ½»Ì±¤¬»²²Ã¤·¡¢Í­»ö¤ÎºÝ¤ÎÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤¿¤Î¤«¡¢¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¤Î¸¶»ÒÎÏËÉºÒ·±Îý¡£¡Ö»Ö²ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê2¹æµ¡¤¬¡¢»ÜÀßÉßÃÏ¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×·±Îý¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¤Ç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢»Ö²ì¸¶È¯2¹æµ¡