SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥É¥ê¡¼¥à¤Ï2¹æÄú¤Ç¤â¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯ºÇ¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡£V¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë³ý¸¶Íªµª¡Ê38¡á²¬»³¡Ë¤À¡£Áª¹Í´ü´Ö½ªÎ»¤Î10·îËö»þÅÀ¤ÇFµÙ¤ß¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¢¤½¤·¤ÆÃÓÅÄ¹ÀÆó¤Ë¼¡¤°3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥ê¡¼¥à1¹æÄú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£¡Ö1°Ì¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ1°Ì¤òÌÜ