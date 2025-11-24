ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¡¢ÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö²ÐºÒÈ¯À¸¤«¤é7ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Á¤é¤Î½»Âð³¹¤ÏÄÃ°µ¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤âÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×½»Âð¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬¾Æ¤±¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤Ù950¿Í°Ê¾å¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å¤«¤é¤Î¾Ã²Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¤Î»¶¿å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ý6