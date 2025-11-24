¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¸µCA¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Rila¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂ­²»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥é¥á¤ò»È¤Ã¤¿¥­¥é¥­¥é¥á¥¤¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢ÀÄ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿3¤Ä¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥é¥­¥é¡ª¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥¯¡×¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¢£¾åÉÊ¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯