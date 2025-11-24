¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ÏÈóËÞ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ Èà¤ÏEURO»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¼Ô¡Ê17ºÐ¤È1Æü¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÇ¯¾¯ÀèÈ¯½Ð¾ìµ­Ï¿¤âÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤ÏµÕÀâÅª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÈóËÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µ¿Ìä¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ç¤Ï¡¢²ø²æ¤Ç¾·½¸³°¤È¤Ê