SEKAI NO OWARIがデビュー15周年を記念し、期間限定コンセプトストア＜mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI＞を開催することが決定した。原宿を部隊に「mad lamb café」という架空のカフェをテーマにした会場では、その世界観を体験できる装飾が施され、企画のために用意されたドリンクも販売される予定だ。（※ドリンクはパッケージドリンクで、テイクアウトのみの提供）加えて、ストアロゴや当ストアのために描