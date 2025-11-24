ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÈ¯¤Î4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÞÂçÅÔ»ÔÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãÌ´¸ÞÌë¡¢Àã¤Î¤Û¤È¤ê¡ä¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2·î14Æü¡Ê¿å½Ë¡ËÅìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¸ø±é¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤Î²ñ¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Op¡Çs¸ø±é¤Ë¤Ï¤ß¤æ¤Ê¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦ell FITS ALL¸ø±é¤Ë¤ÏPOP ART TOWN¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦LIVE SQUARE 2nd LINE¸ø±é¤Ë¤Ï¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡ª¡ª¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¡¦cube