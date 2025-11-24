¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Î¼ÆÅÄÎµÂóÁª¼ê¤¬24Æü¡¢700Ëü¥À¥¦¥ó¤Î¿äÄêÇ¯Êð4000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÆÅÄÁª¼ê¤Ïº£µ¨ÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ê¤É¤Ç70»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÉé¤±¤ÎÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿º£µ¨¤Ë¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤­¤Ë¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿Ç¯¤âÍ¥¾¡¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤³¤Î