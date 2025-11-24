Âç²ñ10ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤­¤ç¤¦¡¢±ßÈ×Åê¤²·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÅò¾å¹äµ±Áª¼ê¡Ê32¡Ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢²¿¤âÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤ëŽ£ ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖŽ¥Åò¾å¹äµ±Áª¼ê¡Ê32¡ËÀë¸ÀÄÌ¤ê¡ÈÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥Òー¥íー¤Ë¡É ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ž¥±ßÈ×Åê¤²¤ÇŽ¢¶âŽ£ ¡ÊÅò¾åÁª¼ê¡¦10·î¡Ë¡ÖÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡× À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­Î¾¼ª¤¬Ä°¤³¤¨¤Å¤é¤¤Åò¾åÁª¼ê¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤­¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ